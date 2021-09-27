Из Омска появились недорогие авиаперелеты до Улан-Удэ

Омичи теперь смогут без пересадок долететь до Улан-Удэ.

В расписании омского аэропорта появился еще один рейс, который будет субсидироваться из федерального и областного бюджетов, а значит, стоимость билетов для пассажиров станет доступнее.

Теперь среди направлений появился бурятский город Улан-Удэ. Добраться туда самолетами авиакомпании Red Wings можно за 3 999 рублей.

Первый рейс запланирован на среду, 29 сентября. В пути пассажирам покажут премьерный фильм «Золото империи».

Ознакомиться с бюджетными вариантами перелетов в другие российские города можно здесь.