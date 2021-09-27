Октябрь для омичей начнется со снегопадов

Первый снег в Омске может выпасть уже в ближайшие выходные. Но он точно быстро растает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осень уже давно основательно пришла в Омск. Почти весь сентябрь погода остается прохладной, днем было около +10…+15, а в последние дни и вовсе похолодало до +8 градусов. Последние выходные еще порадовали теплом, а вот начало октября хорошей погодой не порадует.

Синоптики прогнозируют осадки в начале октября. На 2 октября обещают снег с дождем, а на 3 октября осадки в виде снега. В эти дни похолодает до +3…+4 градусов, конечно будет пасмурно. По долгосрочным прогнозам осадки в октября будут довольно часто идти в Омске, но пока преимущественно в виде дождя. Дневная температура будет держаться в районе +5 градусов, а ночью иногда опускаться до минусовых значений.