В Омске за неделю поймали 170 безмасочников

Омичи продолжают нарушать масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает распространяться в Омске. Хоть в последнее время и наблюдалось незначительное снижение числа заболевших, оно все же осталось довольно высоким, около 400 человек в сутки. В Омске продолжают действовать различные ограничения, нужно соблюдать и масочный режим.

За прошлую неделю в Омске проверили более 700 машин общественного транспорта и завели 78 административных протоколов. 73 из них на пассажиров без масок и еще 5 на водителей. По данным администрации, за все время наблюдений за соблюдением масочного режима в транспорте завели 2 245 административных протоколов. Из них на граждан приходится 1 831 протокол, а остальные на водителей и перевозчиков.

Продолжают проверять и общественные места. Больше всего внимания уделяют торговым центрам и магазинам. Там за нарушения масочного режима протоколы составили на 93 человек.