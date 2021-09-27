В полиции начали проверку после сообщения о стрельбе по котам на окраине Омска

В результате происшествия погибли три кота.

Напомним, неприятный инцидент произошел в начале прошлой недели в Старом Кировске. Жители частного сектора по улице Новоомской пожаловались, что поздно вечером и ночью неизвестный устроил стрельбу по котам.

Погибли, как минимум, три домашних питомца, еще одно было ранено.

После публикации этой новости в редакцию «КП-Омск» обратился полицейский, на участке которого все произошло. Мы передали ему контакты хозяев животных. По факту сообщения начата проверка.