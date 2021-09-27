Более 3000 омичей уехали жить за границу в этом году

Омичи продолжают уезжать из города. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омичи уже давно все чаще покидают родной город и перебираются на новое место жительства. В этом году с января по июль из Омской области уехало 29 881 человек по данным Омскстата. За то же время приехали в регион 24 770 человек. Пока уехало на 5 111 человек больше.

Подсчитали, что за границу за это время переехали 3 201 омичей. Зато из-за границы в Омскую область приехали 3 268 человек. Это один из немногих показателей, в котором статистики насчитали миграционный прирост.

В основном же омичи уезжают в другие регионы России, за полгода на новое место жительства перебрались 12 122. Желающих приехать в Омск оказалось гораздо меньше, всего 6944 человека.