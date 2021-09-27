В мэрии Омска рассказали, что треснувшую плиту Фрунзенского моста повредили при ремонте

ФОТО: СуперОмск

Ситуацию с треснувшей плитой Фрунзенского моста прокомментировали в мэрии Омска. Напомним, перекрытие с явным дефектом обнаружили журналисты "СуперОмска". Сейчас на мосту ведется капитальный ремонт. И одна из плит была с огромной трещиной, на фото видно, что она лопнула и повреждена арматура.

В мэрии уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что это не опасно и назвали виновника, повредившего перекрытие.

- Повреждение одной из плит на тротуаре произошло из-за работ, которые проводили сторонние организации. Они проводили проверку кабелей связи в коммуникационном канале под тротуарными плитами. Во время подъема одной из плит ее петли оборвались, и конструкция треснула. Завтра треснувшая плита будет заменена, - уточнили в БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».