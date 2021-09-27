Омичи в Ленинском и Центральном округах останутся без воды на целый день

Омичи проведут без воды весь день до позднего вечера. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра, 28 сентября, омичей ждем масштабное отключение холодной воды. Без нее почти весь день придется провести некоторым жителям Советского и Центрального округов, предупреждают омичей в «ОмскВодоканале».

Перебои с подачей воды будут связаны с ремонтом водопровода на улице Академика Павлова. Из-за этого с 10:00 до 23:00 без воды останутся жители домов на:

- ул. Карбышева, 41, 44, 42а;

- ул. Красный переулок, 3, 6, 6а;

- ул. Академика Павлова, 30;

- ул. Лобкова, 13, 15, 20, 22, 5 а (ДК им. Красной Гвардии), 3;

- ул. 10-я Ленинская, 4;

- ул. Серова, 37;

- ул. Леконта, 1б (ж/д вокзал, водопровод на заправку вагонов);

- ул. Уральская, 2 (ТЭЦ-2, 1 ввод).

Машина с питьевой водой будет дежурить во время всего отключения у дома №3 по улице Красный переулок.

Также работы будут проводить на водопроводе на улицах Рабиновича и Гусарова. Из-за этого с 11:00 до 23:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Фрунзе, 80 – правый ввод, 101, 93;

- ул. Герцена, 12а, 12, 16;

- ул. Косарева, 103, 115, 117;

- ул. Гусарова,12 (АЗС), 16, 27, 33в, 33, корп. 3, 33, корп. 16, 33, корп. 9, 43, 22, 24, 26, 28;

- ул. Булатова, 99, 100, 101, 105, 105/1;

- ул. Рабиновича, 124,132,134;

- ул. Чернышевского, 2/1;

- ул. Яковлева, 177, 179а.

Омичей просят с пониманием отнестись к временным отключениям и приносят извинения за возможные неудобства.