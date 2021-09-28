На границе задержали более 200 тонн пшеницы

Сотрудник Управления Россельхознадзора по Омской области при участии мобильной группы Омской таможни на фитосанитарном контрольном посту (ФКП) «Черлакский» пресек попытку нелегального вывоза в Казахстан 4 партий зерна пшеницы общим весом 80 тонн с недействительными фитосанитарными сертификатами. В них были указаны номера транспортных средств, которые не соответствовали фактическим. Кроме того, информация о получателе груза в фитосанитарных сертификатах и в международных транспортных накладных (CMR-бланках) разнилась. В итоге недействительные сертификаты изъяли, авто вернули в Россию, в отношении виновных возбуждилио административное производство, а информацию по данному факту направили в Министерство региональной безопасности Омской области и Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Всего должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области на фитосанитарных карантинных постах «Одесский», «Исилькульский» и «Черлакский» с начала этого года пресечено 12 попыток нелегального вывоза в Казахстан пшеницы урожая 2021 года общим весом 222 тонны.