Управление Россельхознадзора по Омской области совместно с ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» выразило благодарность своим сотрудникам за успехи в работе

Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов от имени Центрального аппарата Россельхознадзора вручил грамоты заместителю начальника отдела госветнадзора на границе и транспорте Елене Доценко, государственному инспектору отдела госветнадзора на границе и транспорте Эльмире Займак.

Также за успешное решение задач, возложенных на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, благодарственным письмом Россельхознадзора отмечена государственный инспектор отдела земельного надзора Светлана Корниенко.

Кроме того, почетными грамотами Управления Россельхознадзора, ФГБУ «Омский Референтный центр Россельхознадзора» и благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области были удостоены более 20 сотрудников Управления.

Мероприятие также было приурочено к Всероссийской акции «Вместе всей семьей», которая в этом году проводится в нашей стране впервые. В рамках ее проведения в Управлении были распечатаны буклеты и листовки, отражающие специфику работы Россельхознадзора. Сотрудники Управления в домашней обстановке рассказали членам своих семей о важности и ответственности работы на государственной службе.