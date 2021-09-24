Выставка «Искатель знаний»: к 80-летию профессора Н. А. Томилова

20 сентября в экспозиции Музея археологии и этнографии ОмГУ состоялось открытие выставки, подготовленной к юбилею профессора Николая Аркадьевича Томилова. Юбилей – это прекрасная возможность сказать человеку немало теплых слов, вспомнить важные события из жизни, встретиться с друзьями, коллегами, тем более, когда это юбилей такой масштабной, разноплановой, но гармоничной личности, как известный сибирский ученый Николай Аркадьевич Томилов.

Николай Аркадьевич Томилов - профессор кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор исторических наук, действительный член Академии гуманитарных наук, Российской академии естественных наук и Российской академии социальных наук, ведущий научный сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН, старший научный сотрудник Омской гуманитарной академии.

Поздравить юбиляра и побывать на открытии выставки пришли многие преподаватели, студенты, сотрудники исторического факультета ОмГУ. Яркие поздравления прозвучали от проректора по учебной работе Татьяны Смирновой, декана исторического факультета Людмилы Ротермель.

Подарком юбиляру стала выставка «Искатель знаний», подготовленная сотрудниками музея археологии и этнографии ОмГУ.

Выставка объединила несколько смысловых образов: неустанный поиск знаний, полевые и кабинетные исследования, книги, статьи, диссертации, становление ученого, изучение проблемы этнической истории тюркских народов Западно-Сибирской равнины конца XVI–XX вв., старейший сибирский университет и новый сибирский университет, преподавание, студенты, создание музея археологии и этнографии ОмГУ, формирование первых коллекций, создание этнографического кружка и оформление круга последователей Н.А. Томилова. Перед посетителем открывается картина конца 1960-х–1970-х гг., отраженная в жизни одного человека.

Для создания выставки были использованы различные источники: личные вещи, документы, фотографии, любезно предоставленные самим юбиляром; предметы из фондов Музея истории ОмГУ и Музея археологии и этнографии. Предметы в большей части – подлинники, но есть и копийные материалы.

Кроме того, были представлены предметы из первой коллекции Музея археологии и этнографии ОмГУ, долгое время не экспонировавшиеся. Первая этнографическая экспедиция ОмГУ к тарским татарам работала в Большереченском районе Омской области (деревни Берняжка, Большемурлы, Кошкуль, Кумыслы, Яланкуль) в 1974 г. под руководством Н.А. Томилова и В.Б. Богомолова. Было собрано 90 предметов, ставших основой этнографического фонда музея. Так посетители могут получить представление о головных уборах и украшениях, языке и письменности, кухонной утвари и посуде, пище и средствах передвижения, хозяйственной деятельности тарских татар.

В экспозиции Музея археологии и этнографии можно увидеть результаты многолетних этнографических экспедиций, выполненных самим Николаем Аркадьевичем или под его руководством, или же его учениками и коллегами.

Выставка «Искатель знаний» (12+) будет работать до июня 2022 г.