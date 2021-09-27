Не исполнил предписание? Получи штраф

ИП Глава КФХ Кузин Н.А. должен был отозвать декларацию о соответствии 2000 тонн пшеницы урожая 2020 года, поставляемой на пищевые цели, в связи с недостоверным декларированием. В протоколах испытаний, на основании которых был зарегистрирован этот документ, отсутствовала информация о проведении исследований партии пшеницы на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, использованных при её выращивании. Предписание не было исполнено в указанный срок и потому дело направили в суд, а предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Россельхознадзоре сообщают, что в этом году резко увеличилось число случаев недостоверного декларирования зерна и выдача деклараций на основании протоколов, согласно которым проводились не все необходимые исследования. Так с января по август ведомством выдано 5 553 предписания по этому поводу. Поэтому надо помнить, что каждая партия поставляемого зерна должна сопровождаться товаросопроводительными документами, содержащими информацию о декларации о соответствии.