Омский суд оставил без изменений приговор бывшему директору «Мостовика» Олегу Шишову

Суд оставил наказание в силе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Долго тянулось разбирательство по делу бывшего директора ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик» Олега Шишова. Его обвиняли в неуплате налогов на 91 миллион рублей. Такую сумму он не перечислил за три месяца 2014 года, с января по март. Разбирательство затянулось, и приговор вынесли только в июля 2021. Первомайский суд тогда признал Олега Шишова виновным, осудил его на 2 года лишения свободы и обязал вернуть украденные деньги.

Как сообщают в пресс-службе областного суда, Олег Шишов рассчитывал попасть под амнистию. У него была такая возможность, ведь преступление было совершено в 2014, а в 2015 Госдума приняла постановление «Об объявлении амнистии в связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Шишов под него как раз попадал, но омский суд решил иначе. Еще раз рассмотрев материалы дела, прошение адвоката и осужденного, а также апелляционные представления прокуратуры оставили без удовлетворения.