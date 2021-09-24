Медиков омской скорой оденут в новую зимнюю форму

В Омске решили обновить форму для бригад скорой помощи. Сейчас зимой они ходят в серых костюмах, но уже в этом году униформу обновят. По информации сайта гозакупок, на новую зимнюю одежду для сотрудников омская станция скорой помощи готова потратить 9,2 миллиона.

Прежде всего от старой она будет отличаться цветом. Если до этого медики носили серые куртки, то теперь основным цветом будет синий. Вставки планируют красными. На спине должна быть вышита надпись "Скорая помощь", также шивроны планируют на груди. Обязательно наличие светоотражающих элементов. Новые штаны и куртки будут реулироваться в талии. Также куртку хотят сделать в виде трансформера, в котором можно отстегнуть подклад и носить его отдельно как жилет.

Примерная цена одного комплекта для женщин чуть больше 6 тысяч рублей, мужской на 100 рублей дороже. Заказывают новую форму для 1350 сотрудников, 900 для женщин и 450 для мужчин. Изготовить партию должны в декабре.