В Омской области пенсионерка из-за ссоры убила муж дочери

Пенсионерка не выдержала ссор с зятем и убила его. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кровавая драма разыгралась в семье жительницы Кормиловского района. Женщина оказалась между двух огней, общий язык не нашли муж и ее мама. Они постоянно ссорились и в марте 2021 года произошло непоправимое. В разгаре очередной ссоры 69-летняя сельчанка схватила нож и ударила в грудь мужчины. Спасти его не удалось, а пенсионерка сама созналась в содеянном.

Как рассказали в пресс-службе Кормиловского суда, во время рассмотрения дела, женщина настаивала, что находилась в состоянии аффекта, но улики говорили об обратном. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что действовала пенсионерка осознанно. Поэтому ее осудили по статье за умышленное убийство. В качестве смягчающих факторов учли пожилой возраст, привлечение к ответственности впервые, слабое здоровье и противоправное поведение убитого. Учитывая все это, суд назначил наказание сельчанке в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.