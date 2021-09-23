Почти 40 домов в начале отопительного сезона в Омске остались без тепла

Омичи только недавно получили тепло, а уже остались без него. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Омске начало отопительного сезона прошло не без шероховатостей. И даже сейчас, когда запустили все котельные, 3% домов остаются не подключенными к теплу. По данным портала «Мой дом» сейчас без тепла остаются 44 дома, в которых его уже успели дать ранее.

Из-за профилактических работ на трубопроводе без тепла с 11:00 остались жители по адресам:

- Третьяковская, 3, 44, 44а, 48, 61;

- Рабиновича, 63, 65;

- Орджоникидзе, 13, 13/1;

Ориентировочно, по данным сервиса, включить тепло должны были в 16:00, но на момент написания материала о фактическим времени включения не сообщалось.

Из-за ремонтных работ тепла нет с 9:40 по адресам:

- Мира проспект, 3, 4, 5, 5/1, 5/5, 5/6, , 5/7, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18а;

- Правый берег Иртыша, 153, 159, 160, 161, 162;

- Поселковая 2-я, 1, 3, 6;

В Нефтяниках тепла не получат дольше, предположительно до 20:00.

На сегодняшней пресс-конференции министр энергетики Омской области Антон Гаак отметил, что в городе есть три аварии из-за которых не могут подключить несколько домов. Над их устранением работают. Также он отметил, что специалисты будут отрабатывать все жалобы омичей на отсутствие отопления.