Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 13:31

Омичка на парковке сбила 10-летнего мальчика

Ребенку понадобилась помощь медиков
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В обстоятельствах наезда будут разбираться в пресс-службе Госавтоинспекции.

В обстоятельствах наезда будут разбираться в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сегодня, 23 сентября. Днем произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Госавтоинспекторы установили, что все произошло в Нефтяниках на парковке торгового центра по адресу Химиков 8, недалеко от театра "Студия им. Л. Ермолаевой". Там 37-летняя омичка за рулем «Форда» не заметила ребенка и сбила его. После наезда 10-летнему ребенку понадобилась помощь медиков.

Окончательные обстоятельства произошедшего и его причины будут установлены после проверки. Уточнили в пресс-службе ведомства.