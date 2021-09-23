Омичка на парковке сбила 10-летнего мальчика

В обстоятельствах наезда будут разбираться в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сегодня, 23 сентября. Днем произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Госавтоинспекторы установили, что все произошло в Нефтяниках на парковке торгового центра по адресу Химиков 8, недалеко от театра "Студия им. Л. Ермолаевой". Там 37-летняя омичка за рулем «Форда» не заметила ребенка и сбила его. После наезда 10-летнему ребенку понадобилась помощь медиков.

Окончательные обстоятельства произошедшего и его причины будут установлены после проверки. Уточнили в пресс-службе ведомства.