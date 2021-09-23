Омич за одну ночь украл телефон и угнал машину с фруктами

Омич за ночь успел совершить преступления в разных районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с разницей в несколько часов обратились два человека с совершенно не связанными на первый взгляд заявлениями. Один сообщил об угоне машины с улицы Рождественского. В салоне остались все документы, а багажник был заполнен фруктами. Второй заявил о грабеже, неизвестный набросился на него на улице 2-я Военная и забрал телефон. Проанализировав оперативную информацию, полицейские пришли к выводу о том, что это может быть один и тот же человек.

Как уточнили в пресс-службе полиции, злоумышленника задержал 29-летнего жителя иртышского поселка, он находился дома. Там же обнаружили и угнанный ВАЗ-2104. Оказалось, что накануне он катался с приятелями на машине по Омску, а в Ленинском округе увидел открытый ВАЗ.

- Сел да уехал. Как еще угоняют? – посмеялся омич в ответ на вопросы следователя, а потом добавил. – Она открыта была. Завел через провода.

На машине мужчина доехал до кировского округа, где ограбил второго потерпевшего и отправился домой. Все это время он был пьян. Утром, когда проспался и обнаружил целый багажник фруктов, раздал их соседям. Но добрый жест не поможет омичу избежать наказания. Как уточнили в полиции, на омича завели два уголовных дела. Одно за угон, второе за грабеж.