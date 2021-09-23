Обязанности мэра Омска временно будет исполнять Евгений Фомин

Обязанности мэра временно будет исполнять Евгений Фомин. Фото: мэрия Омска

По итогам выборов в Госдуму, действующий мэр Оксана Фадина выиграла с большим перевесом. Чтобы стать депутатом, ей придется отказаться от должности. Предполагается, что она сделает это 29 сентября на заседании горсовета.

После этого и до момента, когда специальная избирательная комиссия определится с новой кандидатурой, обязанности главы города будет исполнять первый вице-мэр Евгений Фомин.

Кстати, он и сам может стать одним из претендентов на место. Также в этой связи эксперты называют гендиректора «ОмскВодоканала» Сергея Шелеста.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщили «КП-Омск» в пресс-службе департамента городского хозяйства, руководителем которого является Фомин, сейчас он находится на больничном.

В пресс-службе горадминистрации уточнили: в случае, если Евгений Викторович не поправится до 29 сентября, и.о. мэра станет любой из заместителей. В том числе назначить своего временного приемника перед уходом может и сама Оксана Фадина.

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