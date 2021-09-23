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Общество23 сентября 2021 10:59

В Омской области от ковида вылечились 463 человека за сутки

Эти цифры остаются стабильно высокими
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Медики пока чаще фиксируют случаи выздоровления от ковида, чем заболевания.

Медики пока чаще фиксируют случаи выздоровления от ковида, чем заболевания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске по последним данным минздрава, заразились коронавирусом за сутки 372 человека, дома лечиться смогут 295 из них, а 77 человек отправятся в ковидные госпитали. За все время пандемии в регионе заболели уже 81 913 человек.

Выздоровели за сутки 463 человека. За все время пандемии успешно справились с болезнью 62 004 человека. Эти показатели остаются достаточно высокими уже несколько недель.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. Умерли за сутки 9 омичей, а за все время пандемии 2 170.

В Омской области вакцинировались уже 614 031 человек, двумя компонентами привиты уже 530 976 человек.