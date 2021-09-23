Студентам Омского ГАУ вручили сертификаты стипендиатов Россельхозбанка

В Омской области продолжается реализация стипендиальной программы Россельхозбанка. Уже третий год подряд комиссия, состоящая из представителей аграрного университета им. П.А. Столыпина и сотрудников банка, определяет лучших студентов. Отличники учёбы получают стипендию от РСХБ.

На торжественной церемонии вручения именных сертификатов присутствовали: ректор ОмГАУ Оксана Шумакова, директор Омского филиала РСХБ Лев Янеев, руководитель отдела по развитию корпоративного канала продаж РСХБ в Омске Николай Кучеренко, а также 15 студентов из областного центра и Тарского филиала вуза.

«Отрадно видеть, что с каждым годом не только увеличивается количество участников программы, но также растёт и размер выплаты. В нынешнем году мы поощрили на 5 человек больше, чем в 2020-м году. При этом размер стипендии составил уже 15 тысяч рублей. Для студентов это хорошее подспорье и знак признания их усердия, упорства и прилежания в изучении наук», - делится мнением директор омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев.

«Мы искренне рады, что «Россельхозбанк» уделяет пристальное внимание развитию кадрового потенциала в аграрном секторе. Студенты нашего вуза – это, без преувеличения, будущее родного края и страны в целом. Хочу отметить, что в этом году мы добавили в число стипендиатов учащихся нашего Тарского филиала. Это позволило расширить географию и повысить престижность стипендиальной программы РСХБ», - добавила в своём выступлении ректор Омского ГАУ им. П.А. Столыпина Оксана Шумакова.

Справка.

Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, финансовую поддержку от банка в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ.

Цель стипендиальной программы Росссельхозбанка - материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах.

АО «Россельхобанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015г (бессрочная).

Фотоматериал предоставлен пресс-службой АО «Россельхобанк»