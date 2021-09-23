В Омске построили дорогу к садику на улице Лисицкого

Уже скоро по дороге можно будет ездить. Фото: мэрия Омска

На окраине Омска завершилось строительство проезжей части на улице Лисицкого. Напомним, ранее в этом месте практически на пустыре возвели новый детский сад на 2 620 мест, который уже давно был необходим в микрорайоне.

Однако проехать к нему было все еще очень сложно, дороги как таковой на участке не было.

– Положительное заключение государственной экспертизы по данному объекту было получено 3 марта 2021 года. 17 марта был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «СибРос». Стоимость контракта – 13,2 млн рублей, – рассказали в департаменте строительства омской мэрии. – Сейчас выполнены все строительно-монтажные работы. Дорога готовится к вводу в эксплуатацию.