Омичи за неделю пожаловались на отсутствие тепла 1300 раз

Омичи более 1300 раз пожаловались на холодные батареи в квартирах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Омске неделю назад стартовал отопительный сезон. За это время, как сообщают в мэрии, удалось подключить к отоплению 97% жилого фонда и 99% социальных учреждений. Несмотря на то, что сегодня заработали все котельные, полностью подключить всех омичей к теплу пока не удалось.

Как рассказал министр энергетики Омской области Анатолий Гаак, с понедельника в диспетчерскую службу поступило более 1300 обращений об отсутствии отопления. Еще около 140 обращений поступило в Госжилинспекцию.

- Сейчас Госжилинспекци выделяет дополнительный транспорт, бригады будут оперативно реагировать на обращения. Надеюсь, в течение короткого времени все шероховатости будут устранены, и мы выйдем на стабильный зимний режим, – рассказал Гаак.

Также он упомянул, что некоторые омичи не могут дождаться тепла из-за трех крупных аварий, работы по устранению которых должны закончиться в ближайшее время.