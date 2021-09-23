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Общество23 сентября 2021 8:46

На следующей неделе в Омске ожидается магнитная буря

Метеозависимым людям стоит позаботиться о своем здоровье
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Магнитная буря в Омске ожидается в начале следующей недели. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии

Магнитная буря в Омске ожидается в начале следующей недели. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии

На Омск надвигается магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук на ближайшие 27 дней, в нашем регионе она ожидается в следующий вторник, 28 сентября.

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии

Впрочем, уровень магнитной бури отмечен как G1, то есть, низкий. Тем не менее метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим самочувствием и позаботиться о здоровье.

Узнать, какой будет не космическая, а обычная погода можно здесь.