На следующей неделе в Омске ожидается магнитная буря

Магнитная буря в Омске ожидается в начале следующей недели. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии

На Омск надвигается магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук на ближайшие 27 дней, в нашем регионе она ожидается в следующий вторник, 28 сентября.

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии

Впрочем, уровень магнитной бури отмечен как G1, то есть, низкий. Тем не менее метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим самочувствием и позаботиться о здоровье.

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