Омичи пожаловались на громкий шум от светофоров для слепых

Громкость сигнала для слабовидящих на светофорах отрегулируют.

Жалобы от омичей на громкий звук светофоров для слабовидящих поступали в департамент транспорта на протяжении двух лет. Это послужило основанием для проверки прокуратуры. Оказалось, что громкость многих таких светофоров не соответствует нормативам. Звук должен быть слышен на расстоянии от 1 до 5 метром от перехода, но его слышали и жители близлежащих домов, которые расположены значительно дальше.

В прокуратуре пояснили, что это не только влияет на качество жизни обычных граждан, но может стать проблемой и для слабовидящих. Излишне громкий звук может создать не правильное представление о месте нахождения светофора и привести к трагедии. После проверки представления внесены первому заместителю мэра, сейчас они находятся на рассмотрении, а нарушения устраняются.