К концу недели в Омской области пойдет мокрый снег

В этом году осень наступила быстро и бабьего лета ждать не стоит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бабье лето в Омской области откладывается на следующий год. Судя по долгосрочным прогнозам синоптиков, до октября даже днем воздух не будет подниматься достаточно высоко, чтобы назвать погоду теплой. А по ночам и вовсе ожидаются заморозки. Также обещают осадки и туман.

По данным канала MeteoOmsk, минувшей ночью в районе аэропорта зафиксирована минимальная температура -2 градуса на почве, и -3 градуса – воздуха.

Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь на пятницу, 24 сентября, похолодает до -3 градусов. Днем будет теплее +6...+11 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Такая же погода сохранится и на выходных.