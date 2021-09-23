Каждый четвертый россиянин использует алкоголь для снятия стресса

Самым частым симптомом психологического дискомфорта от стресса россияне назвали нервозность, показал опрос Райффайзенбанка. Его испытывают 71% опрошенных. Следом за ним идут раздражительность и чувство гнева (65%), а также нехватка энергии (50%). При этом у 66% опрошенных уровень стресса за последние 12 месяцев значительно или умеренно вырос.

Для борьбы со стрессом каждый второй опрошенный россиянин выбирает прогулки на свежем воздухе (54%). 41% снимают стресс общением с друзьями, 29% занимаются хобби, а 25% избавляются от симптомов стресса с помощью алкоголя. На одном месте с алкоголем стоит отпуск — его для борьбы со стрессом используют также 25% опрошенных. Спорт как способ справиться с тревожностью значительно менее популярен — к нему прибегают всего 20% респондентов. Медитации выбирают 10% опрошенных, а духовные практики — всего 5%. Наименее популярными среди опрошенных подходами к работе со стрессом стали регулярное общение с психологом (3%), ведение дневника (3%) а также анти-стресс игрушки симпл-димпл и поп-ит (2%).

«Быть внимательным и чутким к своим чувствам и легкости жизни для многих — настоящее искусство. Наши продукты помогают клиентам привнести легкость в финансовую сторону жизни. Мы стремимся к тому, чтобы обслуживание в Райффайзенбанке оставалось простым, мгновенным и комфортным в любой ситуации, будь то открытие счета для малого бизнеса или получение кредита на незапланированный ремонт», — прокомментировал Михаил Зуров, руководитель маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка.

Опрос проводился среди полутора тысяч жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 60% — женщины, 40% — мужчины.