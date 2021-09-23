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Общество23 сентября 2021 7:43

Председатель Кировского районного суда подала в отставку

Ее заявление рассмотрят на заседании коллегии судей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Заявление об уходе рассмотрят на заседании специальной комиссии.

Заявление об уходе рассмотрят на заседании специальной комиссии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

После 10 лет работы на посту председателя Кировского районного суда в отставку решила уйти Нина Троеглазова. Она подала письменное заявление об этом, которое рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей. Оно пройдет уже в эту пятницу, 24 сентября.

О причинах ухода Троеглазовой не сообщается. Она долгое время проработала председателем Кировского районного суда, а до этого почти 13 лет проработала в Куйбышевском суде, где успела поработать судьей и заместителем председателя суда.