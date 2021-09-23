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Общество23 сентября 2021 7:04

На перекрестке в центре Омска на два дня отключат светофор

Это произойдет из-за ремонта светофора
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ремонтировать светофор будут два дня подряд.

Ремонтировать светофор будут два дня подряд.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Об отключении светофора на оживленном перекрестке прямо в центре Омска сообщили в Госавтоинспекции. Два дня не будет работать светофор на пересечении улиц Герцена и Интернациональная. Это перекресток у Главпочтамта, по которому ежедневно проезжают тысячи автомобилей, а также активно ходит общественный транспорт.

Светофор отключат ради ремонта, работы будут проводить с 8:00 до 18:00 23 и 24 сентября. Сотрудники Госавтоинспекции будут во время отключений регулировать движение, сейчас ни уже дежурят на месте. Водителей просят быть предельно внимательными при проезде по перекрестку и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.