На перекрестке в центре Омска на два дня отключат светофор

Ремонтировать светофор будут два дня подряд. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Об отключении светофора на оживленном перекрестке прямо в центре Омска сообщили в Госавтоинспекции. Два дня не будет работать светофор на пересечении улиц Герцена и Интернациональная. Это перекресток у Главпочтамта, по которому ежедневно проезжают тысячи автомобилей, а также активно ходит общественный транспорт.

Светофор отключат ради ремонта, работы будут проводить с 8:00 до 18:00 23 и 24 сентября. Сотрудники Госавтоинспекции будут во время отключений регулировать движение, сейчас ни уже дежурят на месте. Водителей просят быть предельно внимательными при проезде по перекрестку и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.