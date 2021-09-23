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Общество23 сентября 2021 4:16

Перекрытие улицы Добровольского в Омске продлили до конца октября

Планировалось, что движение откроют в конце недели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Объезжать эту улицу водителям придется еще месяц.

Объезжать эту улицу водителям придется еще месяц.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске продолжают вести работы по ремонту водопровода. Ради этих целей и закрыли улицу Добровольского в границах Яковлева и Кемеровской. Там проводили аварийно-восстановительные работы, которые должны были завершиться к 24 сентября.

Но, как сообщили в пресс-службе городской администрации, сроки ремонта изменились. Теперь проехать по Добровольского нельзя будет ещё месяц, до 31 октября там будут продолжать работы. Водителей просят быть внимательными и пользоваться объездом, который организовали по улицам Кемеровской, Красному пути, Орджоникидзе и Яковлева.