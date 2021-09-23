Перекрытие улицы Добровольского в Омске продлили до конца октября

Объезжать эту улицу водителям придется еще месяц. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске продолжают вести работы по ремонту водопровода. Ради этих целей и закрыли улицу Добровольского в границах Яковлева и Кемеровской. Там проводили аварийно-восстановительные работы, которые должны были завершиться к 24 сентября.

Но, как сообщили в пресс-службе городской администрации, сроки ремонта изменились. Теперь проехать по Добровольского нельзя будет ещё месяц, до 31 октября там будут продолжать работы. Водителей просят быть внимательными и пользоваться объездом, который организовали по улицам Кемеровской, Красному пути, Орджоникидзе и Яковлева.