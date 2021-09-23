В Омске неожиданно остановили все работы по благоустройству сквера у ДК «Звездный»

Работы на объекте начали лишь не давно. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Городские власти столкнулись с трудностями на очередном строительном объекте. Не успел подрядчик начать благоустройство территории перед ДК «Звездный», как работы вынужденно остановили. А все из-за фирмы ООО «Инстрой», которая пожаловалась в УФАС. В компании считают незаконны отказ мэрии Омска заключать с ней контракт.

А ситуация во время торгов развивалась следующим образом. Власти объявили аукцион на благоустройство объекта по максимальной цене в 14,9 млн. ООО «Инстрой» вызвался сделать это это за 14,097 млн рублей, а ООО «Сибдор» — за 14,172 млн рублей. Тем не менее, в администрации города заключили контракт с фирмой, предложившей большую цену.

Отказ заключить договор с ООО «Инстрой» чиновники объяснили тем, что на сайте Генпрокуратуры есть данные о штрафе в адрес фирмы за «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Тем не менее, в компании считают, что это не является основанием для отказа в заключении договора с ней. К тому же он был оплачен. В итоге строители обратились в УФАС с жалобой. На время проверки антимонопольщиков все работы нынешнему подрядчику придется приостановить.

Тем временем, благоустройство территории у ДК «Звездный» должно быть закончено по договору к 31 октября.