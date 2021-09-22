В Омске задержали наркокурьеров с 10 тысячами доз

Двух омичей заключили под стражу после задержания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области поймали двух мужчин, занимавшихся перевозкой крупной партии наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области, омичей подозревают в работе на крупный интернет-магазин наркотиков. В момент задержания наркокуреры забрали из тайника партию синтетических наркотиков. Количества хватило бы на 10 тысяч доз, стоимость которых на черном рынке около 5 миллионов рублей. Омичи забрали их из закладки недалеко от оживленной трассы Омск Тюмень. Там же их и задержали при поддержке отряда СОБР Росгвардии.

Задержанных суд заключил под стражу, на них завели уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.