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Общество22 сентября 2021 13:10

В Омске задержали наркокурьеров с 10 тысячами доз

Двух парней задержали недалеко от оживленной трассы Омск – Тюмень
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Двух омичей заключили под стражу после задержания.

Двух омичей заключили под стражу после задержания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области поймали двух мужчин, занимавшихся перевозкой крупной партии наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области, омичей подозревают в работе на крупный интернет-магазин наркотиков. В момент задержания наркокуреры забрали из тайника партию синтетических наркотиков. Количества хватило бы на 10 тысяч доз, стоимость которых на черном рынке около 5 миллионов рублей. Омичи забрали их из закладки недалеко от оживленной трассы Омск Тюмень. Там же их и задержали при поддержке отряда СОБР Росгвардии.

Задержанных суд заключил под стражу, на них завели уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.