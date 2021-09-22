В Омске из-за долгов в 800 миллионов отключили две котельные

Из-за долгов котельных, омичам пришлось мерзнуть в квартирах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые омичи до сих пор жалуются на холодные батареи в квартирах. Выяснилось, что некоторым жителям Старого Кировска и Ленинского районе не могут дать тепло из-за отключения двух котельных. Они накопили солидный долг за газ, поэтому его поставки прекратили. На двоих котельные накопили 823,3 миллиона задолженности.

Как отметили в мэрии, график погашения долга уже был согласован с поставщиком, выплаты проводились исправно.

- Сегодня вопрос запуска неподключенных котельных уже решен и находится на контроле прокуратуры Советского административного округа города Омска, Мэра города Омска Оксаны Фадиной. Также в Арбитражном суде Омской области сегодня завершилось рассмотрение вопроса о наложении обеспечительных мер и подаче газа на теплоисточники МП города Омска «Тепловая компания». Вынесено решение о подаче газа на котельные - до 16.00,на полный запуск котельных потребуется ещё около 5 часов, - сообщили в пресс-службе администрации Омска.