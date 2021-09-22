Водитель омского автобуса заплатил за аварию с иномаркой 360 тысяч

Омичу дорого обошлось ДТП с иномаркой. Фото: Сергей ГАПОН

В суд пошел владелец иномарки Toyota Land Cruiser, который попал в аварию с автобусом. В полиции установили, что именно водитель ПАЗика оказался виноват в ДТП. 54-летний водитель попытался объехать внедорожник, но не рассчитал и повредил дорогой автомобиль. Страховка покрыла часть расходов на ремонт, но всю сумму не выплатила. Поэтому владелец иномарки решил взыскать их с виновника аварии.

Суд признал требования истца законными и постановил, что водитель автобуса должен выплатить 363 тысячи рублей. Как уточнили в пресс-служб УФССП, должник не стал добровольно выполнять решение суда. Поэтому к нему были применены меры воздействия.

- Установлено наличие у должника банковского счета, по мере поступления денежных средств на который производились списания в счет возмещения материального ущерба. В результате долг перед взыскателем погашен в полном объеме, - уточнили в пресс-службе ведомства.