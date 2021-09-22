Коронавирусом в Омской области за сутки заразились 376 человек

В Омской области пока выздоравливает от ковида больше людей,чем заражается им. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области по последним данным минздрава ковидом заразились уже 81 541 человек. За сутки прибавилось 376 заразившихся, дома лечиться сможет 251 из них.

Выздоровели за сутки 464 омича. За все время пандемии справились с вирусом 61 541 человек.

Умерли за сутки 7 человек, а за все время наблюдений этот показатель достиг 2 161 человека.

В прививочной компании поучаствовали 611 456 человек. Двумя компонентами привиты 528 602 из них, дожидаются второй прививки 82 854 человек.