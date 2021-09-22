Омичи больше не смогут попасть в Большеречье на теплоходе

На Иртыше прекращают навигацию.

Этим летом в Омске вернули речные трамвайчики. Они ходили до Большеречья и до СНТ «Зеленый берег». Оба маршрута пользовались большой популярностью у омичей, но совсем скоро они перестанут работать. Маршрут до Большеречья закроется на неделю раньше, дачного. Садоводы смогут попасть на участки по воде еще и в начале октября.

- Следующая неделя станет последней в навигации 2021. С 23 сентября закрывается туристический маршрут, а с 4 октября - дачный маршрут, - сообщили в официальной группе «Омский теплоход».

Также уточнили, что последние рейсы отправятся из Омска и в город больше не вернется. Всех пассажиров, забронировавших билеты на последние рейсы в этом году, предупреждают о том, что возвращаться придется уже автобусом.