Пожилая омичка потеряла на бирже 300 тысяч рублей

Омичка взяла несколько кредитов, чтобы отдать деньги мошенникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В очередном случае мошенничества разбираются в полиции. На этот раз жертвой стала 61-летняя жительница Полтавского района. Женщина связалась с мошенниками еще в начале сентября.

Ей позвонила неизвестная и предложила выгодно вложит деньги для получения пассивного дохода. Омичка поверила и завела личный кабинет на сайте для игры на бирже. Первый взнос оставил 15 тысяч рублей. Через 4 дня ей сообщили, что доход составил 20 тысяч. Это показалось женщине выгодным, поэтому на дальнейшее пополнение счета она согласилась легко. Даже взяла для этого два кредита. Все выглядело хорошо, пока женщина не спросила, где же можно забрать свои деньги. Тогда мошенники начали увиливать и переводить звонки омички друг другу. После этого она рассказала дочери о происходящем. Дочь и привела омичку в полицию.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина отдала мошенникам 288 000 рублей, большинство из которых кредитные. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.