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Общество22 сентября 2021 7:46

В Омске за неделю поймали почти 500 безмасочников

Рейды по проверке соблюдения масочного режима проводят регулярно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи продолжают нарушать масочный режим.

Омичи продолжают нарушать масочный режим.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске все еще продолжают действовать ковидные ограничения, среди которых и масочный режим. За его соблюдением следят в департаменте общественной безопасности. В ходе рейдов за прошлую неделю только в пассажирском транспорте поймали 484 безмасочника, сообщают в департаменте. С 15 по 21 сентября провели рейды и на остановках. Напомним, там омичи тоже должны находиться в масках. На остановках выявили 1283 случая нарушений, а профилактические беседы провели с 4 401 человеком.

Продолжают находить нарушения и в деятельности различных организаций. За неделю проверили 55 100 из них и составили 1 328 административных протоколов. С начала введения ковидных ограничений омичи заплатили уже более 25 миллионов штрафов за нарушения ограничений.