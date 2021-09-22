В Омске за неделю поймали почти 500 безмасочников

Омичи продолжают нарушать масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске все еще продолжают действовать ковидные ограничения, среди которых и масочный режим. За его соблюдением следят в департаменте общественной безопасности. В ходе рейдов за прошлую неделю только в пассажирском транспорте поймали 484 безмасочника, сообщают в департаменте. С 15 по 21 сентября провели рейды и на остановках. Напомним, там омичи тоже должны находиться в масках. На остановках выявили 1283 случая нарушений, а профилактические беседы провели с 4 401 человеком.

Продолжают находить нарушения и в деятельности различных организаций. За неделю проверили 55 100 из них и составили 1 328 административных протоколов. С начала введения ковидных ограничений омичи заплатили уже более 25 миллионов штрафов за нарушения ограничений.