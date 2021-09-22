Долгострой на Пригородной в Омске обещают закончить через год

Работы на строительном участке уже начались.

Надолго затянулась стройка многоэтажки по адресу Пригородная 9. Участок там получила фирма «Энергострой», но дела не пошли. На месте будущего дома успели сделать только фундамент, а дальше работы не продолжили. Так он и остался, обнесенный забором.

Теперь, как сообщает «СуперОмск», участок без торгов передали ООО «Завод строительных конструкций №1» с условием обязательной достройки дома. Директор компании Олег Золотов рассказал, что работы уже идут. На площадке возведут свечку высотой в 16 этажей. Закончить стройку планируют всего за год, и сдать дом осенью 2022 года.