В отставку ушел директор АО "Омскоблавтотранс" Александр Мартыненко

Пока официально отставку директора АО "Омскоблавтотранса" не подтвердили.

Накануне вечером стало известно, что свой пост покидает директор АО "Омскоблавтотранс" Александр Мартыненко. Об этом сообщает издание Город 55. По их информации, о своём увольнении Мартыненко сообщил на вечерней планерке 21 сентября.

Причин увольнения с предприятия, которое Мартыненко возглавлял 3 года, пока не называют. Напомним, что этот пост он занял в 2018 году, после увольнения по собственному желанию с поста директора департамента транспорта Омска. Тогда Александр сослался на постоянную критику в сторону мэрии от омичей и их недовольство маршрутной сетью.

АО "Омскоблавтотранс" занимается пассажирским перевозка и по Омской области и переживает тяжёлые финансовые трудности. Для дальнейшей деятельности предприятия необходимы дотации из областного бюджета. Некоторые связывают отставку Мартыненко именно с этим.