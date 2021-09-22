В центре Омска целый микрорайон затопило кипятком

Весь район затянуло паром. Фото: ВКонтакте

Снова не повезло жителям домов в районе остановки "Водники". Там произошла очередная коммунальная авария. Только на этот раз прорвало трубу с кипятком. Горячая вода резко хлынула на улицы и начала топить близлежащие здания - магазины, дома, тротуары. Весь микрорайон затянуло паром. Фото последствий аварии выложили очевидцы.

- Шел после работы в районе городка Водников по улице 2-я Дачная. В каком-то из домов прорвало трубу с горячей водой, затопило чуть ли не весь район. Невозможно было перейти дорогу или подойти к магазину. Выглядело все это очень эпично, - написал в соцсетях очевидец.