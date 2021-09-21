Комиссия Минэнерго РФ аттестовала нештатные аварийно-спасательные формирования АО «Транснефть - Западная Сибирь»

В ходе аттестации эксперты Минэнерго и МЧС дали оценку знаниям и навыкам специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), изучили документацию, проверили на соответствие предъявляемым требованиям и государственным стандартам уровень оснащения и состояние оборудования. Также был проверен уровень квалификации и образования личного состава НАСФ. Комиссия министерства подтвердила высокий уровень подготовки спасателей предприятия к ведению аварийно-спасательных работ.

«В соответствии с федеральным законодательством периодическая аттестация НАСФ проводится на предприятии регулярно – один раз в три года. Она гарантирует оперативную готовность спасателей к локализации и ликвидации ЧС и является наглядным подтверждением того, насколько ответственно общество подходит к вопросам промышленной безопасности», - рассказал главный инженер АО «Транснефть - Западная Сибирь» Артём Фёдоров.

Сегодня в филиалах предприятия из действующих сотрудников сформированы и действуют 5 НАСФ, их общая численность составляет более 300 человек. Перед членами формирований стоят задачи по выполнению аварийно-спасательных работ, связанных с локализацией и ликвидацией последствий нештатных ситуаций на опасных производственных объектах, а также оказание первой помощи пострадавшим.

Статус крупнейшего оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Западной Сибири обязывает АО «Транснефть - Западная Сибирь» находиться в постоянной готовности к возможным нештатным ситуациям. Предприятие уделяет приоритетное внимание постоянному обучению специалистов стандартам промышленной безопасности и повышению их квалификации. На базе структурных подразделений общества созданы учебно-методические классы, оборудованные необходимыми наглядными пособиями и компьютерной техникой. Личный состав НАСФ получает дополнительные теоретические знания в специализированных учебных центрах ГО и ЧС, практические навыки отрабатываются во время проведения учебно-тренировочных занятиях (УТЗ) и учениях и тренировках по ГО и ЧС. Так, только за 8 месяцев 2021 года сотрудники НАСФ приняли участие в 1195 УТЗ.