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Общество21 сентября 2021 15:03

За сутки в Омске к теплу подключили еще 17% домов

Теперь, по данным мэрии, отопление есть в 97% жилых домов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжают подключать дома к отоплению.

В Омске продолжают подключать дома к отоплению.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске продолжают подключение к отоплению. Вчера мэрия сообщала, что тепло появилось в 80% омских домов, и большинстве школ и детских садов. Вот только многие омичи пожаловались на то, что батареи до сих пор холодные. Мерзнут не только обычные горожане, но и дети в детских садах и школах, без отопления до недавних пор оставалась и одна из больниц.

Сегодня Оксана Фадина собрала совещание, на котором устроила разнос чиновникам за срывы сроков подключения к отоплению учебных заведений. Они должны были получить тепло в первую очередь. По последним данным, которые представила администрация, тепло дали в 97% жилых домов, 97% медицинских организаций и 98% образовательных учреждений.