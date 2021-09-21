За сутки в Омске к теплу подключили еще 17% домов

В Омске продолжают подключать дома к отоплению. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске продолжают подключение к отоплению. Вчера мэрия сообщала, что тепло появилось в 80% омских домов, и большинстве школ и детских садов. Вот только многие омичи пожаловались на то, что батареи до сих пор холодные. Мерзнут не только обычные горожане, но и дети в детских садах и школах, без отопления до недавних пор оставалась и одна из больниц.

Сегодня Оксана Фадина собрала совещание, на котором устроила разнос чиновникам за срывы сроков подключения к отоплению учебных заведений. Они должны были получить тепло в первую очередь. По последним данным, которые представила администрация, тепло дали в 97% жилых домов, 97% медицинских организаций и 98% образовательных учреждений.