Омичам обещают снег и дождь до конца недели

В Омске начался дождливый сезон. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Омске не радует теплом. Но сейчас, когда большинство уже получили тепло в квартиры, это не кажется таким страшным. Но все же, до конца рабочей недели синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают омичам осадки в виде мокрого снега. Их прогнозируют на четверг и пятницу 23 и 24 сентября. Вместе с этим дневная температура немного подрастет, сегодня она около +7 градусов, а к пятнице поднимется до +10.

- Холодная погода в ближайшие дни сохранится. Местами будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с. Температура воздуха будет понижаться. 23 сентября ночью она составит +1…-4. Днем буде не выше +5…+10, - отметила начальник Омского гидрометеорологического центра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.