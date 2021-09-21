В Омск не пустили пять тонн форели и соленой икры

Омский предприниматель рассчитывал получить рыбу и икру, но теперь придется закупаться в другом месте. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Омской области

Накануне, 20 сентября, в Омской области специалисты Россельхознадзора задержали крупную партию красной рыбы и икры на Черлакском тракте.

На первый взгляд, никаких нарушений не выявили. Водитель, который вез продукты из Республики Кыргызстан предоставил на них необходимые документы. По ветеринарному сертификату Таможенного союза выходило, что он должен перевозить 5 тонн охлажденной потрошеной форели и 70 килограммов соленой красной икры. их должен был получить омский предприниматель. Но при досмотре груза оказалось, что есть еще 430 килограммов непотрошеной форели, документов на которую водитель предоставить не мог.

На непотрошеную форель водитель не предоставил документы. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Омской области

- В результате груз задержан и не допущен для ввоза на территорию региона, правонарушитель привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе Россльхознадзора.