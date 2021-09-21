«Росводоканал Омск» повышает качество очистки стоков

«Росводоканал Омск» продолжает ремонт сооружений, выполняющих ключевую роль в очистке городских стоков. В этом году капитальный ремонт ведётся на четырёх отстойниках, а текущий – уже завершён на 9-ти сооружениях. Всего комплекс очистных сооружений канализации включает 8 первичных и 18 вторичных отстойников.

- Круглый год, 24 часа в сутки омский водоканал очищает сточные воды потребителей, поступающие на сооружения канализации. При непрерывной эксплуатации физический износ сооружений может привести к снижению качества очистки сточных вод, поэтому ежегодно проводится текущий ремонт и раз в пять лет – капитальный. Ремонт отстойников обеспечит необходимое качество очистки сточных вод и бережное отношение к экосистеме реки Иртыш, — рассказал главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

В ходе капитального ремонта специалисты полностью восстановят разрушившийся за время эксплуатации ходовой путь сооружения и его механическую часть. Сейчас ведётся монтаж нового зубчатого перелива из алюминия. На стены, лотки и днище отстойника осуществляется нанесение гидроизолирующего состава. Кроме того, проводится частичная, а там, где необходимо - полная замена металлоконструкций первичных и вторичных отстойников.

Ремонтные работы на отстойниках планируется завершить в ноябре 2021 года. В производственной программе предприятия для этих работ предусмотрено 47 млн рублей.