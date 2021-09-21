Омич затевал драки у кафе и воровал дорогие телефоны

Молодой омич затевал драки и выходил из них с телефонами соперников. За это придется ответить перед законом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С заявлением о том, что его избили и забрали телефон обратился в полицию 32-летний омич. Он рассказал, что накануне отдыхал в кафе на улице 25-я Рабочая. Когда он вышел покурить, то ввязался в перепалку с незнакомым парнем, после чего быстро началась драка. Неизвестный оказался сильнее. Он избил пострадавшего и забрал телефон. Ущерб оценили в 24 тысячи рублей.

Полицейские сразу преступили к поискам подозреваемого. 23-летнего омича задержали неподалеку от места преступления. К тому моменту он уже успел продать телефон прохожему за 4 тысячи рублей. Оказалось, что неделей ранее он при таких же обстоятельствах ограбил 27-летнего омича у кафе на улице Кирова. Его телефон стоил дороже, 60 тысяч, но подозреваемый сдал гаджет в ломбард за 15 000. На него, как уточнили в полиции, завели дело по статье «Грабеж». Ее санкции предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы. Сам омич к уголовной ответственности не привлекался.