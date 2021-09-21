Омичи поймали воровку цветов с клумбы с помощью камеры

Омичка не постеснялась днем выкапывать цветы с клумбы на центральной улице. Фото: ВКонтакте

Омичи в соцсетях пожаловались на то, что с клумбы перед их домом начали пропадать цветы. Жильцы дома на Иртышской набережной действительно постарались, сделав перед домом настоящий цветник. Но в последнее время заметили, что зелени там поубавилось. Чтобы поймать воришку решили установить камеру. И не прогадали. Оказалось, что цветы выкапывает цветы женщина с собакой.

Омичей возмутило еще и то, что воровка решила выгулять на клумбе свою собаку. Фото: ВКонтакте

- Это конечно не ЧП, но разве так можно? Мы своими силами и средствами облагородили территорию, а эти личности нагло пришли и просто вырвали с корнями цветы и кусты. Одна еще и собаку затащила! Другого места ведь нет для выгула! – рассказывает автор поста.

В комментариях омичи поддерживают жителей дома и делятся похожими историями. Многие пытаются разбить рядом с домом клумбы, но цветы срывают или выкапывают раньше, чем они успевают вырасти. Также комментаторы негодуют и надеются, что омичка узнает себя и воровать больше не будет.

- Собака то породистая, хозяйка явно не из нуждающихся, а все халявы хочется, - негодуют омичи.