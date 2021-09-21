В Омской области за сути ковидом заразились 375 человек

В Омске коронавирус продолжает активно распространяться по региону. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным в Омской области коронавирусом с начала пандемии заболели уже 81 165 человек. За последние сутки выявили 375 случаев заболевания. Дома лечиться смогут 217 человек, а в ковидные госпитали отправились 148 человек. Это значительно больше, чем обычно.

Выздоровел за сутки 461 человек. Всего с начала пандемии успешно справились с вирусом 61 077 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи, только за последние сутки зарегистрировали 8. За все время пандемии от коронавируса умерли 2 154 человека.

В прививочной компании поучаствовали 610 539 человек, полностью привиты 527 604 из них.