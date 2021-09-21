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Общество21 сентября 2021 10:37

Омич продавал в интернете данные о телефонных разговорах москвичей

Теперь ему грозит уголовная статья
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич по поддельным документам получал данные у сотовых операторов.

Омич по поддельным документам получал данные у сотовых операторов.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Омске задержали молодого парня 21 года, которого подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров.

В пресс-службе следкома рассказали, что омич без законных снований подделал доверенность и запросил у сотового оператора данные о разговорах нескольких москвичей. Таким образом омич узнал, с кем, сколько и когда разговаривали граждане. Этим он нарушил права на тайну телефонных переговоров. Также во время следствия выяснилось, что эту информацию омич продавал заинтересованным лицам через интернет. Омича задержали во время оперативно-розыскных мероприятий, а его покупателей ищут.

- Подозреваемый свою вину в совершении преступления признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе ведомства.