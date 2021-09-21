Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за 2 квартал 2021 года

Мероприятие с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ГУ ветеринарии региона, Омской таможни, общественных организаций и крупных хозяйствующих субъектов прошло 16 сентября в режиме видеоконференции.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Николаевич Подкорытов отметил, что с 1 июля вступил в силу новый федеральный закон 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)». Новый подход базируется на принципах оперативности и разумности при осуществлении государственного надзора.

Он будет осуществляться на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). В результате оценки рисков объекты государственного надзора разделяются на категории: от чрезвычайно высокого до низкого риска.

Профилактика совершения правонарушений в работе надзорных органов выходит на первый план.

Олег Николаевич подчеркнул, что для успешного участия хозяйственных субъектов в торговой и внешнеэкономической деятельности необходимо соблюдать все правила и нормативы, предписанные для их вида продукции. Аграриям, планирующим выращивать зерно на экспорт, необходимо высевать только проверенные семена, проводить все необходимые исследования в обязательном порядке. Только честное ведение бизнеса – залог успеха на рынке.

С 1 июля 2021 года Управление приступило к реализации полномочий в части государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, и первые проверки в этой сфере выявили системные нарушения, которые допускают хозяйствующие субъекты.

В связи с этим, учитывая количество выявленных правонарушений, сельхозтоваропроизводителям Омской области рекомендовано соблюдать регламенты применения пестицидов и агрохимикатов и обеспечить учет партий пестицидов и агрохимикатов посредством регистрации в информационной системе - ФГИС ППА.

После выступлений на все поступившие вопросы были даны исчерпывающие комментарии.

Все материалы слушаний, а также итоги анкетирования, будут размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области в разделе «Публичные слушания».